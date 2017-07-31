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Рыбак поймал в Москве-реке винтовку Мосина

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Рыбак вытащил из Москвы-реки в центре города винтовку Мосина с патронами. Об этом сообщает Life в среду, 2 августа.

Находка была сделана на Симоновской набережной вечером во вторник, 1 августа. Мужчина выловил оружие с помощью магнита и передал его сотрудникам правоохранительных органов.

Чуть больше недели назад москвич, рыбачивший на соседней Крутицкой набережной, достал из Москвы-реки пистолет ТТ с глушителем и патроны от пистолета и автомата. Эти находки также были переданы полиции. По данному факту проводится проверка.

20 июля сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал в торговых павильонах на востоке столицы. Специалисты ФСБ вместе с полицейскими изъяли 140 затворов пистолета-пулемета Шпагина, 150 граммов дымного пороха, пистолет ТТ, автоматический станковый гранатомет, обрез ружья и четыре иностранных ружья, а также 13 пистолетов, имеющих культурную ценность.

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