С монумента на ВДНХ украли орбиты планет Солнечной системы

Двое неизвестных похитили орбиты планет с монумента, изображающего Солнечную систему, на ВДНХ. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Telegram-канал паблика Mash.

Мужчины спилили части памятника и незаметно вывезли. Отмечается, что детали были выполнены из латуни и, скорее всего, воры надеялись выручить за них деньги, сдав их скупщикам цветных металлов.

Обнаружил пропажу, по данным паблика, случайный прохожий несколько дней назад.

В 2015 году с Мосфильмовской улицы украли бронзовую скульптуру персонажа Доцента, которого сыграл Евгений Леонов в кинофильме «Джентльмены удачи». Памятник распилили и сдали на металлолом. Спустя почти год на том же месте установили новый памятник.