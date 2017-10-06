Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

С монумента на ВДНХ украли орбиты планет Солнечной системы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Двое неизвестных похитили орбиты планет с монумента, изображающего Солнечную систему, на ВДНХ. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Telegram-канал паблика Mash.

Мужчины спилили части памятника и незаметно вывезли. Отмечается, что детали были выполнены из латуни и, скорее всего, воры надеялись выручить за них деньги, сдав их скупщикам цветных металлов.

Обнаружил пропажу, по данным паблика, случайный прохожий несколько дней назад.

В 2015 году с Мосфильмовской улицы украли бронзовую скульптуру персонажа Доцента, которого сыграл Евгений Леонов в кинофильме «Джентльмены удачи». Памятник распилили и сдали на металлолом. Спустя почти год на том же месте установили новый памятник.

Читайте также
Самое читаемое
Смерть и встреча с незнакомкой в постели
Топ-10 самых необычных спектаклей «Территории»
13 октября
Первая кровь
Неизвестные фотографии разрушенного Кремля
12 октября
Цыганское счастье
Не щадя живота своего: МОСЛЕНТА узнала секреты цыганской кухни
10 октября
Поговорили по-мужски
Пять молодых актеров, имеющих все шансы стать звездами
8 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter