Самолет «прилип» к взлетно-посадочной полосе в Домодедово

Самолет Airbus A319 увяз в битуме на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Домодедово. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

Инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно готовилось к вылету в Берлин. В результате самолет в течение двух часов пришлось вытаскивать при помощи тягачей. Задачу осложняло то, что в данном месте полоса находится под уклоном.

Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

В конце июня очевидцы сняли на видео потоп в Шереметьево после обрушившихся на столицу сильных дождей. При этом в пресс-службе аэропорта сообщения о затоплении взлетной полосы тогда опровергли.