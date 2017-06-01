Сбившему в Москве двух детей водителю Gelandewagen ограничат свободу на три года

Никулинский суд Москвы приговорил к трем годам ограничения свободы водителя внедорожника Gelandewagen Александра Шарого, который в декабре 2016 года сбил на пешеходном переходе в столице двух девочек-близнецов, передает в пятницу, 2 июня, «Интерфакс».

Прокурор уточнила, что в рамках ограничений Шарый должен будет являться в уголовно-исполнительную инспекцию раз в месяц и не менять место жительства и место работы без уведомления инспекторов.

Защита обвиняемого просила назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Шарого к двум годам ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем на такой же срок.

Ранее защита обвиняемого сообщила, что Шарый перевел три миллиона рублей потерпевшей стороне, которая заявила соответствующий гражданский иск в рамках судебного разбирательства, так как одной из пострадавших девочек требуется длительное лечение.

Авария с участием Gelandewagen произошла 12 декабря на Мосфильмовской улице. Следствие установило, что девочки 2008 года рождения пересекали дорогу по переходу на зеленый свет. После происшествия они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

Водитель Gelandewagen, 36-летний бывший замглавы Госинспекции Украины по вопросам труда, разыскиваемый полицией Киева с апреля 2014 года за мошенничество, скрылся с места ДТП, но позднее сам явился в полицию с повинной.