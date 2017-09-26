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Школьник разбил голову знакомому в Новой Москве

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Несовершеннолетний, подозреваемый в причинении тяжелой травмы молодому человеку 1998 года рождения, задержан в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа столицы). Об этом в понедельник, 2 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напавший — ученик 10-го класса, выяснили оперативники. В ходе ссоры он несколько раз ударил соперника по голове. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа.

Источник уточнил, что в полицию обратился мужчина, назвавшийся другом потерпевшего.

С подростком работают сотрудники Следственного комитета.

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