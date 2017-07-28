СК проверит информацию о покушении «черных риелторов» на пенсионерку в Москве

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) проконтролирует проведение проверки после появления информации о 88-летней москвичке, которая едва не стала жертвой «черных риелторов». Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщается на сайте ведомства.

В СК пояснили, что злоумышленники воспользовались доверием пожилой женщины и заключили с ней договор ренты.

Новостной сюжет об этом показал телеканал «Россия 1». По словам женщины, мнимые соцработники несколько раз покушались на ее жизнь, чтобы отобрать квартиру.

В дальнейшем навязанный договор удалось расторгнуть через суд, но следствие намерено детально разобраться в ситуации.