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СК проверит сообщения об искалечивших ребенка московских врачах

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Следователи Москвы проверят сообщения СМИ о врачах, искалечивших руку ребенку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Указанный случай произошел два года назад в одной из московских клиник. По версии следствия, ребенка привезли в медучреждение с травмой руки, полученной на спортивных соревнованиях. Врачи диагностировали перелом и наложили гипс.

Однако затем родители провели независимую экспертизу и выяснили, что на руку была наложена узкая гипсовая лангета, что привело к сдавливанию сухожилий и атрофии нервных окончаний. В результате ребенок потерял основные функции руки и до настоящего времени проходит реабилитацию после множества операций по их восстановлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности здоровья потребителя».

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