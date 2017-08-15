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Скелет женщины нашли в лесу в Новой Москве

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Фото: приложение Яндекс.Панорамы

Скелет женщины обнаружили вблизи дачного поселка в Новой Москве. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Нашли останки в лесном массиве днем в понедельник, 14 августа. Как уже удалось установить следователям, смерть женщины наступила более полутора лет назад.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следственные органы устанавливают личность погибшей и выясняют обстоятельства ее смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В июне человеческие кости обнаружили возле школы в Таганском районе в центре Москвы. Останки нашли во время проведения работ на прилегающей к учебному заведению территории.

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