Слепую москвичку не пустили в ресторан в Останкинской башне

Незрячую девушку, собиравшуюся посетить ресторан в Останкинской башне, не пропустили к заведению, сославшись на возможные трудности при эвакуации. Об этом РИА Новости рассказала сама москвичка, Дана Мерзлякова.

«Это была моя попытка попасть в ресторан „Седьмое небо“ на Останкинской телебашне. Туда я отправилась в сопровождении зрячего друга, сама я тотально незрячая. Для прохода в ресторан нужно попасть на смотровую площадку сначала, на этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций», — сказала девушка.

При этом она отметила, что попыталась поговорить с администратором смотровой площадки, но это не дало никакого результата. Тем не менее, отметила Мерзлякова, после того как она написала пост о произошедшем в социальных сетях, на ситуацию обратили внимание помощники депутатов, которые должны были сделать прокурорский запрос. Правда, пока никаких новостей от них нет. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

Ранее в начале августа сообщалось, что на техническом балконе Останкинской башни на высоте 85 метров оборудовали открытую смотровую площадку. Раньше этот балкон площадью не более десяти квадратных метров был доступен только метеорологам. Теперь его посещение включено в экскурсию, на которой рассказывают, как устроена башня. С него можно увидеть Ботанический сад, телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити» и другие достопримечательности.