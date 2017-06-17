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Основатель «Смотра.ру» пожаловался на врачебные эксперименты в СИЗО

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Основатель интернет-сообщества «Смотра.ру», стритрейсер Эрик Китуашвили пожаловался на эксперименты с его здоровьем, которые якобы проводили на нем в СИЗО. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что врачи начали давать Китуашвили разные таблетки восемь месяцев назад после жалоб на головную боль. Арестованный утверждает, что ему не говорили название медикаментов. Защита блогера уже запросила историю его болезни, она занимает 90 страниц, где зафиксирована информация о 12 заболеваниях.

Как пишет Life, осенью прошлого года блогеру были назначены МРТ и ЭЭГ головного мозга, однако ни одно из необходимых обследований ему не провели. Адвокат Андрей Ромашов заявил, что неделю назад его подзащитный потерял сознание в конвойном помещении, а 13 июня после суда у него резко понизилось давление и чуть не произошла остановка сердца. По словам юриста, приступы случились после того, как стритрейсеру дали таблетку в СИЗО.

Эрик «Давидыч» Китуашвили был задержан 21 февраля 2016 года. По версии следствия, блогер с 2008 года в составе организованной преступной группы инсценировал похищения иномарок и получал за них деньги от страховых компаний. Сумма незаконно полученных выплат составила около восьми миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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