Собака нашла 369 килограммов контрабандных кубинских сигар в Шереметьево

Служебная собака по кличке Хантер помогла сотрудникам таможни обнаружить 369 килограммов контрабандных кубинских сигар в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

Табачные изделия пытались незаконно провезти граждане Китая, которые следовали из Гаваны в Пекин. Обнаружить контрабандный товар удалось в ходе таможенного контроля в зоне комплектации транзитного багажа. Собака, учуяв специфичный запах, начала царапать коробки, откуда он исходил.

Как уточнили в таможне, вся информация передана в Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ГУБК ФТС) России для информирования властей Китайской Народной Республики.

В мае у пассажира аэропорта Домодедово, прибывшего в Москву из Перу, нашли конфеты, чай и папиросы с кокаином. Владелец пояснил, что приобрел все это на рынке в столице Перу — Лиме, и вез домой в подарок друзьям.