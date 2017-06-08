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Сотрудницу налоговой службы задержали с наркотиками в Москве

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Сотрудницу налоговой службы задержали на западе столицы с наркотиками. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РЕН ТВ.

Машину женщины остановили для проверки сотрудники ДПС, когда она ехала по Озерной улице. В ходе досмотра у нее был обнаружен пакетик, где находилось 1,8 грамма амфетамина. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве с наркотиками был задержан исполнитель эпизодических ролей в российских сериалах «Интерны» и «Универ» Дмитрий Бушин. В кармане у молодого человека обнаружили сверток с мефедроном. Наркотик, как предполагают правоохранители, был приобретен для реализации.

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