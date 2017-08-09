Сотрудник московского банка обокрал пенсионерку

Московские полицейские задержали сотрудника одного из столичных банков, подозреваемого в краже денег у 81-летней пенсионерки. Об этом сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник ведомства рассказал, что пожилая москвичка в банке обратилась к сотруднику за помощью с операциями по карте. В итоге с помощью компьютера на рабочем месте молодой человек перевел денежные средства с карты пожилой женщины на свой счет. Сумма материального ущерба не уточняется.

Подозреваемым оказался 23-летний житель столицы. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В каком кредитном учреждении все произошло, не уточняется.