Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Сотрудник московского банка обокрал пенсионерку

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Московские полицейские задержали сотрудника одного из столичных банков, подозреваемого в краже денег у 81-летней пенсионерки. Об этом сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник ведомства рассказал, что пожилая москвичка в банке обратилась к сотруднику за помощью с операциями по карте. В итоге с помощью компьютера на рабочем месте молодой человек перевел денежные средства с карты пожилой женщины на свой счет. Сумма материального ущерба не уточняется.

Подозреваемым оказался 23-летний житель столицы. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В каком кредитном учреждении все произошло, не уточняется.

Читайте также
Самое читаемое
Ограничения движения в Москве на 11 августа
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Мастерские удовольствия
Кто и зачем ходит в Москве на секс-тренинги
Cегодня
Улицы, плакаты и Flugtag
Чем заняться в Москве 12 и 13 августа
10 августа
Незавидные доли
Глава Москомстройинвеста — о «проблемных» жилых объектах
10 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter