Стали известны подробности крупного ограбления на юго-востоке Москвы

Жертвами крупного ограбления в районе Марьино на юго-востоке Москвы стали двое граждан Китая и один житель Подмосковья. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду, 18 октября, около 13:30. В ходе нападения один из потерпевших, житель Подмосковья, получил удар по голове и в результате был госпитализирован в одну из городских больниц.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых.

Ранее сообщалось, что четверо неизвестных подбежали к потерпевшим на улице, распылили содержимое перцового баллончика в лицо одному из мужчин и вырвали у него из рук две сумки, в которых находилось около 700 тысяч долларов. После этого они скрылись с места преступления на автомобиле.