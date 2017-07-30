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Станцию метро «Улица Академика Янгеля» закрыли по требованию полиции

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Станцию «Улица Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыли по требованию полиции. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается в Twitter столичной подземки.

«16:00 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция „Улица Академика Янгеля“ закрыта по требованию полиции. Пользуйтесь соседними станциями метро», — говорится в сообщении.

Как пояснил агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, на станции был обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время его осматривают кинологи.

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