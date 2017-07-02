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Ставший участником смертельного ДТП студент отчислен из МГИМО

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Студент Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Аркадий Смелов, спровоцировавший смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в столице, отчислен. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Все соответствующие бумаги уже подписаны», — подчеркнули там.

Авария, в которой погиб лидер мотоклуба университета МАДИ Аркадий Дымов, произошла в ночь на 26 июня. Автомобиль Mercedes на большой скорости сбил байкера, вскоре после ДТП зацепил остановку и вылетел в кювет. Прибывшая на место полиция обнаружила за рулем владельца машины — 20-летнего Смелова. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже было установлено, что в момент аварии автомобилем управляла девушка, Юлия Дубовцева. В отношении нее возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, при этом в полиции подчеркнули, что не считают ее виновной в произошедшем. По мнению представителей ведомства, ДТП спровоцировал Смелов, который находился на пассажирском сиденье и отвлекал водителя.

Самому Смелову также было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения. Никулинский суд Москвы арестовал его до 26 августа.

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