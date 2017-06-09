Женщина-водитель погибла при попытке остановить автобус руками

Женщина-водитель автобуса в столице погибла, пытаясь остановить свою машину голыми руками. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе «Мосгортранса».

Несчастный случай произошел на конечной остановке в районе метро «Автозаводская». Водитель забыла поставить автобус на тормоз и покинула салон. Машина начала откатываться, и женщина попыталась остановить ее, встав сзади и уперевшись руками в корпус.

В результате водителя зажало между двумя автобусами, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В «Мосгортрансе» пообещали провести дополнительный инструктаж сотрудников после этого инцидента. «Причиной произошедшего стало несоблюдение водителем требований должностной инструкции. Водитель покинул кабину, не зафиксировав транспортное средство», — сказали в пресс-службе предприятия.