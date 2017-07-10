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Стрелявший по окнам неизвестный ранил женщину в голову в центре Москвы

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Неизвестный, стрелявший по окнам жилого дома в центре столицы, ранил женщину в голову. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельбу из пневматического оружия открыли на Новолесной улице в Тверском районе. В результате пуля рикошетом попала в лицо женщине. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В мае на юго-востоке Москвы мужчина обстрелял двух женщин с балкона жилого дома. В результате одна из них была ранена в голову, другая получила ранение ноги. Обеим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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