Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Студент МГУ впал в кому после наезда лихача на севере Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Студент Московского государственного университета (МГУ) впал в кому после того, как его на высокой скорости сбил автомобиль Mitsubishi Lancer. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в Дмитровском проезде рядом с пешеходным переходом. От удара 19-летний юноша отлетел на несколько метров.

Водитель уже заявил о своей невиновности. При этом, по данным паблика, ранее он уже не раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Ранее в июне суд приговорил к трем годам ограничения свободы водителя внедорожника Gelandewagen Александра Шарого, который в декабре 2016 года сбил на пешеходном переходе в столице двух девочек-близнецов. После происшествия они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Читайте также
Самое читаемое
Вперед, в темное прошлое
Колумнист МОСЛЕНТЫ — о последствиях ученых степеней по теологии
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 20 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
870 лет в авангарде
Как столица будет отмечать юбилей
19 июня
Не ЕГЭ единым
В чем главная беда современных школьников
19 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter