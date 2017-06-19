Студент МГУ впал в кому после наезда лихача на севере Москвы

Студент Московского государственного университета (МГУ) впал в кому после того, как его на высокой скорости сбил автомобиль Mitsubishi Lancer. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в Дмитровском проезде рядом с пешеходным переходом. От удара 19-летний юноша отлетел на несколько метров.

Водитель уже заявил о своей невиновности. При этом, по данным паблика, ранее он уже не раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Ранее в июне суд приговорил к трем годам ограничения свободы водителя внедорожника Gelandewagen Александра Шарого, который в декабре 2016 года сбил на пешеходном переходе в столице двух девочек-близнецов. После происшествия они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.