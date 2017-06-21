Сумку с расчлененным трупом нашли в центре Москвы

Сумку с расчлененным трупом обнаружили под мостом в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Труп нашли на отмели под Большим Краснохолмским мостом со стороны Гончарной набережной. В сумке лежало туловище, бедро и голень со стопой. По предварительным данным, останки принадлежат женщине, погибшей примерно два дня назад.

Столичное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на сайте ведомства. Личность убитой пока не установлена.

В конце марта расчлененный труп без головы, частей обеих рук и ног был найден в Нижнем Царицынском пруду. Останки принадлежали мужчине и пролежали в воде около года. На теле сохранилась одежда — свитер, майка и джинсы.