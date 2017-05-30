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Мужчина до смерти забил мать-пенсионерку на юге Москвы

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Москвич до смерти забил мать-пенсионерку в районе Братеево на юге столицы. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина нанес ей несколько ударов руками и ногами во время ссоры, произошедшей в середине апреля.

Тело 66-летней женщины с многочисленными гематомами направили в бюро судмедэкспертизы, где было установлено, что смерть наступила в результате травм, полученных при избиении. Как уточняет телеканал «360», у пенсионерки были переломаны ребра, из-за чего произошла жировая эмболия легких.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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