Мужчина до смерти забил мать-пенсионерку на юге Москвы

Москвич до смерти забил мать-пенсионерку в районе Братеево на юге столицы. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина нанес ей несколько ударов руками и ногами во время ссоры, произошедшей в середине апреля.

Тело 66-летней женщины с многочисленными гематомами направили в бюро судмедэкспертизы, где было установлено, что смерть наступила в результате травм, полученных при избиении. Как уточняет телеканал «360», у пенсионерки были переломаны ребра, из-за чего произошла жировая эмболия легких.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.