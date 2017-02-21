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Сжегших флаг России школьников задержали в Москве

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Полиция задержала в Москве школьников, которые сожгли флаг России, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Когда именно произошел инцидент, не сообщается. В сожжении флага участвовали 10 человек. Они сорвали государственный символ со здания офиса «Единой России» на западе Москвы, нарисовали на нем свастику и подожгли.

Все соучастники преступления были доставлены в отдел полиции, по итогам допроса были задержаны только двое. Одному из них 16 лет, второму 18. Молодым людям грозит до года лишения свободы за надругательство над государственным флагом.

В конце марта СМИ сообщили о попытке сожжения флага России компанией подростков. Тогда в полицию доставили 12 человек в возрасте от 14 до 23 лет. Молодых людей задержали на улице Красных Зорь на западе столицы. У них был изъят обожженный флаг, на котором черным маркером была изображена свастика.

При этом задержанные назвались антифашистами. По их словам, они увидели на здании одного из госучреждений Москвы флаг с запрещенной символикой и именно поэтому решили его сжечь.

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