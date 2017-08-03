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Таксиста заподозрили в намеренном блокировании скорой с пациентом в Москве

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В Москве таксист заблокировал проезд машины скорой помощи, которая везла пациента с инсультом. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории Городской клинической больницы № 71 в Можайском районе столицы. По данным телеканала, проезд водитель заблокировал намеренно. На видео, опубликованном на сайте РЕН ТВ, видно, как машина такси сначала стоит на месте, не пропуская скорую, а потом начинает медленно двигаться вперед.

В настоящее время детали произошедшего уточняются.

В июле столичные следователи начали проверку появившейся в социальных сетях записи, на которой видно, как машина скорой помощи не может проехать из-за припаркованного у здания одной из московских поликлиник автомобиля.

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