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Таксист специально сбил выписывавшего ему штраф инспектора МАДИ в центре Москвы

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Водитель такси в центре столицы сбил инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), когда тот пытался выписать ему штраф за неправильную парковку. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

Где именно произошел инцидент — не указано. По данным паблика, наезд на человека нарушитель совершил специально. После этого он скрылся с места преступления в неизвестном направлении. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Ранее в августе пьяный полицейский на автомобиле ВАЗ-2114, сбил двух женщин на пешеходном переходе на северо-западе Москвы. После этого его уволили со службы.

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