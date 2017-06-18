Тело американского студента МГИМО нашли в квартире на юго-востоке Москвы

Тело американского студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО) нашли в квартире на проспекте Андропова на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Сообщается, что в квартире был обнаружен пакет с веществом неизвестного происхождения. Другие обстоятельства происшествия уточняются.

В апреле сообщалось об обнаружении в квартире дома на Павелецкой площади тел трех молодых людей без признаков насильственной смерти. Звонок в полицию поступил от женщины, рассказавшей, что там проживает ее сын, который не открывает дверь.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли помещение и обнаружили трупы. В том числе и тело сына заявительницы. Согласно предварительной информации, молодые люди скончались от передозировки наркотиками.