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Тело человека нашли в пруду на юго-востоке Москвы

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Столичная полиция проверяет информацию об обнаружении тела человека в пруду в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 9 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в районе Марьинского бульвара, рядом с Храмом иконы Божией Матери, в пруду находится труп человека», — рассказал собеседник агентства.

В марте сообщалось, что в Нижнем Царицынском пруду на юге столицы были найдены останки мужчины. По словам представителей правоохранительных органов, прибывшие на место оперативники обнаружили скелетированный труп неизвестного без головы, частей обеих рук и ног.

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