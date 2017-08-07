Тело человека нашли в пруду на юго-востоке Москвы

Столичная полиция проверяет информацию об обнаружении тела человека в пруду в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 9 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в районе Марьинского бульвара, рядом с Храмом иконы Божией Матери, в пруду находится труп человека», — рассказал собеседник агентства.

В марте сообщалось, что в Нижнем Царицынском пруду на юге столицы были найдены останки мужчины. По словам представителей правоохранительных органов, прибывшие на место оперативники обнаружили скелетированный труп неизвестного без головы, частей обеих рук и ног.