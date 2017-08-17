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Тело пятилетнего ребенка нашли в квартире на юго-востоке Москвы

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Тело пятилетнего ребенка обнаружили в квартире на юго-востоке столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 19 августа.

Инцидент произошел на Есенинском бульваре в пятницу, 18 августа, однако о нем стало известно только на следующий день. В полицию поступил звонок из службы скорой помощи об обнаружении трупа. Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что это ребенок 2012 года рождения, внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Столичное управление МВД подтвердило факт обнаружения трупа в квартире на Есенинском бульваре, не уточнив подробностей.

В начале августа житель района Восточное Дегунино нашел у себя дома тело своего знакомого. Прибывшие на место полицейские установили, что труп лежит около трех суток, на лице и теле были зафиксированы множественные кровоподтеки. При этом не уточнялось, где находился хозяин квартиры находился в момент смерти друга и три дня после этого.

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