Три полосы на Каширском шоссе перекрыли из-за опрокинувшейся бетономешалки

Грузовой автомобиль с бетономешалкой опрокинулся на Каширском шоссе на юге столицы. Об этом в среду, 12 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома 78 по направлению в сторону области. В результате ДТП три полосы шоссе перекрыты, движение транспорта затруднено.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В июне на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием «КамАЗа». Тогда грузовик врезался в легковой автомобиль Peugeot. Из-за аварии была перекрыта одна полоса дороги по направлению в область, также был затруднен проезд троллейбуса.