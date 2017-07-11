Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Три полосы на Каширском шоссе перекрыли из-за опрокинувшейся бетономешалки

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Грузовой автомобиль с бетономешалкой опрокинулся на Каширском шоссе на юге столицы. Об этом в среду, 12 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома 78 по направлению в сторону области. В результате ДТП три полосы шоссе перекрыты, движение транспорта затруднено.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В июне на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием «КамАЗа». Тогда грузовик врезался в легковой автомобиль Peugeot. Из-за аварии была перекрыта одна полоса дороги по направлению в область, также был затруднен проезд троллейбуса.

Читайте также
Самое читаемое
Взять автограф
Что ищут сегодня московские коллекционеры-библиофилы на аукционах?
Cегодня
«Важнее пациента ничего нет!»
Врач-ревматолог Евгения Федоренко о романтизации профессии и уровне медицины
Cегодня
Парки вместо свалок
Как в крупнейших мегаполисах создают ландшафтные дизайн-проекты на месте промзон
Cегодня
Мы видим лишь первые усилия
Эксперт и создатель «Магистрали» — о пределах автомобилизации и «московской пицце»
11 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter