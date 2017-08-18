Три трупа обнаружили в Москве за последние сутки

Три трупа нашли в столице за последние сутки, на двух из них зафиксированы следы насильственной смерти. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 21 августа.

Первое тело было найдено в ночь на воскресенье, 20 августа, на улице Перерва (Юго-Восточный административный округ). Пол погибшего не уточняется, сообщается только, что это человек 1998 года рождения, он лежал в луже крови. Прибывшие на место полицейские зафиксировали травму головы.

Второй труп мужчины 1982 года рождения обнаружили утром в воскресенье, 20 августа, не территории промзоны в Даниловском районе (Южный административный округ). По предварительным данным, он скончался от черепно-мозговой травмы. Проводится проверка.

Третий труп был найден на лестичной площадке жилого дома в Марьино (Юго-Восточный административный округ). Время обнаружения тела не сообщается. Уточняется, что вызов поступил по адресу Коровинское шоссе, дом 24, корпус 2. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли тело человека 1973 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.