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Трое мужчин забросали бутылками цветочный магазин ради двух букетов

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Трое молодых людей задержаны в столице по подозрению в ограблении цветочного магазина. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление от продавца магазина «Просто цветы» на проспекте Андропова поступило в полицию 29 июня. По словам женщины, в магазин вошли три человека. Они забрали два букета, забросали бутылками витрины и ушли.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. В ходе расследования были задержаны трое мужчин в возрасте 19, 22 и 24 лет. Все они уже были ранее судимы, отметил собеседник агентства, не уточнив, по каким статьям они привлекались.

В январе москвич пытался похитить из парка «Сокольники» позолоченную статую феи-бухгалтерши. В полиции он пояснил, что хотел подарить скульптуру своей возлюбленной. Администрация парка решила, что не будет подавать иск против мужчины, поскольку попытку кражи практически сразу пресекли сотрудники охраны. Однако в полицию было подано заявление о порче имущества, поскольку статуя пострадала.

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