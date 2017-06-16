Трое полицейских пострадали во время преследования нарушителя в центре Москвы

Три сотрудника Госавтоинспекции пострадали во время преследования водителя Mercedes, который нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает ТАСС.

«На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали трое сотрудников и пассажир Mercedes», — рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя иномарки административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Помимо этого в настоящее время решается вопрос о составлении протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Также сообщается о проведении доследственной проверки.