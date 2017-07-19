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У безработного москвича угнали внедорожник за 6 миллионов рублей

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Внедорожник Toyota Land Cruiser украли у москвича на юге столицы, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе управления МВД по городу.

Владельцем оказался безработный мужчина 1989 года рождения. Машину у него угнали с парковки на Днепропетровской улице в Северном Чертаново в четверг, 20 июля. Стоимость автомобиля составляет 5,9 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

В прошлые выходные неизвестные совершили нападение на один из столичных автосалонов, откуда угнали 13 машин премиум-класса. Добычей злоумышленников стали четыре автомобиля Mercedes, в том числе серий GL и ML, Porsche Panamera, два Infiniti X 56, BMW X6 и X5, Audi А8 и А7, Toyota Land Cruiser и Range Rover.

Преступникам пытался помешать пожилой охранник, однако мужчину успели связать до того, как ему удалось вызвать полицию. Ущерб от нападения оценивается примерно в 40 миллионов рублей, самая дешевая из угнанных машин стоила порядка трех миллионов.

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