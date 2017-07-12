У безработной москвички угнали автомобиль за 12 миллионов рублей

Вооруженные налетчики угнали принадлежащий безработной москвичке спорткар Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 миллионов рублей. Преступление было совершено в конце июня. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Женщина сообщила, что 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля Mercedes AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной машины и на ней скрылись», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ведет розыск преступников.

В начале июля неизвестный угнал автомобиль Mercedes Gelandewagen стоимостью около 14,8 миллиона рублей в районе Ростокино на северо-востоке столицы.

По словам потерпевшего, 49-летнего заместителя гендиректора одной из московских строительных компаний, в его квартиру на улице Бажова проник вор. Преступник похитил 150 тысяч рублей и два комплекта ключей от припаркованного у жилого дома автомобиля. На улице машину владелец уже не обнаружил.