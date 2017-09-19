У чертановской пенсионерки изъяли 400 граммов героина

Московские полицейские обнаружили у 65-летней жительницы района Чертаново Северное партию героина. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Вещество изъяли при обыске квартиры пенсионерки. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Общий вес партии превысил 400 граммов.

Женщина арестована. Против нее возбуждено дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

24 сентября стало известно, что выходец из Средней Азии, задержанный в апреле при попытке спрятать в тайник килограмм героина, пойдет под суд. В МВД напомнили, что общий размер партии нарокотика, найденной у мужчины, превысил 31 килограмм (это примерно 560 тысяч разовых доз), а стоимость — 3,2 миллиона долларов.