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Уровень сероводорода превысил норму в нескольких районах Москвы

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Уровень содержания сероводорода в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы в ночь на воскресенье, 25 июня, превысил норму в 2,91 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

По данным автоматической станции, выброс произошел около 01:00. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода также были зафиксированы в районах Капотня (в 1,84 раза), Выхино-Жулебино (в 1,42 раза) и Люблино (в 1,1 раза).

Последний раз значительное превышение норм содержания сероводорода в воздухе было зафиксировано в районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на 18 мая — тогда норма была превышена почти в 15 раз. Также был превышен допустимый уровень диоксида серы — в 1,18 и в 1,3 раза соответственно.

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