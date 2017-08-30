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Уроженца Чечни зарезали в Царицыно

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Тело уроженца Чечни с рублеными ранами головы обнаружено в квартире жилого дома в районе Царицыно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что заявление об обнаружении трупа по адресу ул. Каспийская, д. 24, корп. 2. поступило в полицию от соседей.

«Обнаружен труп 26-летнего уроженца Грозного с рублеными ранами головы и переломом носа. Покойный был одет в толстовку с надписью London и синие штаны, на ногах - синие мокасины», — рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности подозреваемых устанавливаются.

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