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Уроженца Кот-д'Ивуара c тазиком марихуаны задержали в Новой Москве

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Полицейские задержали в Новой Москве уроженца Кот-д'Ивуара с крупной партией марихуаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 4 августа.

Сотрудники правопорядка в поселке Десеновское обратили внимание на легковой автомобиль, в котором сидел иностранец. При проверке документов он сильно занервничал и попытался спрятать целлофановый пакет, поэтому полицейские решили осмотреть всю машину.

В автомобиле они нашли 182 свертка из фольги, наполненных марихуаной, а также пластиковый таз с этим наркотиком, спрятанный под передним сидением. Прятавший пакет с запрещенными веществами мужчина оказался уроженцем Кот-д'Ивуара.

Иностранца задержали, полиция устанавливает его место жительства. Сам задержанный слишком плохо владеет русским языком, чтобы объяснить, где он остановился в России. Кому принадлежала машина, в которой его нашли вместе с наркотиками, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.

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