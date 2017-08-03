Уроженца Кот-д'Ивуара c тазиком марихуаны задержали в Новой Москве

Полицейские задержали в Новой Москве уроженца Кот-д'Ивуара с крупной партией марихуаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 4 августа.

Сотрудники правопорядка в поселке Десеновское обратили внимание на легковой автомобиль, в котором сидел иностранец. При проверке документов он сильно занервничал и попытался спрятать целлофановый пакет, поэтому полицейские решили осмотреть всю машину.

В автомобиле они нашли 182 свертка из фольги, наполненных марихуаной, а также пластиковый таз с этим наркотиком, спрятанный под передним сидением. Прятавший пакет с запрещенными веществами мужчина оказался уроженцем Кот-д'Ивуара.

Иностранца задержали, полиция устанавливает его место жительства. Сам задержанный слишком плохо владеет русским языком, чтобы объяснить, где он остановился в России. Кому принадлежала машина, в которой его нашли вместе с наркотиками, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.