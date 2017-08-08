Уроженцев Дагестана задержали за изнасилование несовершеннолетней в Москве

Троих уроженцев Дагестана задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней москвички, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать 17-летней студентки Московского финансово-юридического университета. Она рассказала, что над ее дочерью по очереди надругались трое мужчин.

Преступление было совершено в квартире на Волжском бульваре, девушка сама приехала туда со злоумышленниками, поскольку они были знакомы. Кроме того, мужчины забрали банковскую карту студентки и сняли с нее 61 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД задержали трех приезжих из Дагестана в возрасте от 23 до 25 лет. Один из них не имеет регистрации в Москве.