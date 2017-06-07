Уроженцы Кавказа избили и обстреляли афганца в Москве

Уроженцы Кавказа избили и обстреляли из травматического пистолета гражданина Афганистана на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в проезде Дубовой Рощи в Останкинском районе. Нападавшие скрылись с места происшествия на черном автомобиле Audi.

В пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в четверг драку со стрельбой устроил в Москве бывший чемпион России по греко-римской борьбе, уроженец Армении Мигран Арутюнян. В ходе конфликта знакомый борца Савмел Аведян был ранен в ногу из травматического пистолета, принадлежащего Арутюняну. При этом пострадавший от госпитализации отказался и заявил, что претензий к другу не имеет.