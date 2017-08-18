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Уроженец Армении украл электрочайники и кастрюли на 2,5 миллиона рублей в Москве

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл из машины на востоке столицы электрочайники и посуду на 2,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился представитель фирмы, торгующей хозтоварами. Он рассказал, что неизвестный взломал замок принадлежащей компании «Газели», которая была припаркована в районе дома 31 по Алтайской улице, и похитил из нее коробки с посудой, сковородками, кастрюлями, индукционными плитами, а также 140 электрочайников и 190 разделочных досок.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Дмитровском районе Москвы. Им оказался 40-летний уроженец Армении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, он уже дал признательные показания.

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