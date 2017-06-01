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Уроженка Украины украла 94 тысячи рублей у пенсионерки в храме Христа Спасителя

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Приезжая с Украины подозревается в хищении 94 тысяч рублей у пенсионерки в столице. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, москвичка 1940 года рождения обратилась в правохранительные органы с заявлением о краже. «С ее слов, неизвестная, под предлогом продажи шубы в подвале храма Христа Спасителя, похитила у нее 94 тысячи рублей», — сказал источник, уточнив, что инцидент произошел в июне 2016 года.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемая является уроженкой Криворожского района Днепропетровской области Украины. Женщина задерживалась ранее в рамках другого уголовного дела, возбужденного в январе 2017 года. О каком преступлении идет речь, не уточняется.

В апреле мошенники продали столичной пенсионерке семена ромашки за 250 тысяч рублей под видом лекарства от туберкулеза. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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