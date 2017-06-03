Уроженка Узбекистана погибла в Москве при попытке осветлить волосы

Проживающая в Москве 19-летняя уроженка Узбекистана погибла после того, как попыталась осветлить волосы с помощью гидроперита. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В дежурную часть поступила информацию о том, что в Стрельбищенском переулке находится тело молодой девушки. Установлено, что оно принадлежит уроженке Узбекистана, проживающей вместе с мамой и двумя сестрами», — рассказал собеседник агентства.

Мать погибшей рассказала, что во время процедуры ее дочери внезапно стало плохо, начало тошнить. Родственники вызвали медиков, однако они уже не смогли ей помочь. Следов насильственной смерти и видимых повреждений на теле найдено не было. Осмотр места происшествия произвели сотрудники полиции, Следственного комитета и судмедэксперт. Причина смерти устанавливается.

Гидроперит — средство, использующееся в домашних условиях для осветления волос. При растворении его в воде получается раствор пероксида водорода и карбамида.