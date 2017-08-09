Уставший идти пешком москвич угнал машину

Москвич угнал машину, потому что устал идти пешком домой. Об этом сообщили газете «Вечерняя Москва» в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу столицы в понедельник, 14 августа.

В полицию обратился житель дома на улице Головачева и рассказал, что вечером припарковал свой автомобиль Hyundai во дворе, однако утром обнаружил, что он пропал.

Сотрудники правоохранительных органов после просмотра записей с камер видеонаблюдения смогли установить личность угонщика. Им оказался 28-летний москвич. Он пояснил, что устал и хотел поскорее попасть домой, потому вскрыл одну из попавшихся по дороге машин и добрался на ней. При этом мужчину задержали на улице Степана Шутова, которая является соседней с улицей Головачева.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.