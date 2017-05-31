В ГИБДД заинтересовались видео с гонками на Кутузовском проспекте

Стритрейсер похвастался в соцсетях гонками по Кутузовскому проспекту на скорости более 250 километров в час. Сейчас видео изучают сотрудники столичной ГИБДД, сообщает в четверг, 1 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам будет вынесено соответствующее решение», — заявил собеседник агентства.

Как уточняет телеканал «360», видео появилось в Instagram на странице уроженца Махачкалы Рашида Абдулмуслимова. На нем видно, как водитель, желая протестировать новый Mercedes, проносится по проспекту мимо торгового центра «Времена года».

При этом он обгоняет другие машины, заезжая на выделенную полосу. На отметке спидометра 257 километров в час автомобиль автоматически включил ограничитель скорости, что очень расстроило гонщика.

Ранее в мае ряд СМИ опубликовал видеозапись, выложенную на закрытой странице в Instagram сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым, который «прославился» гонками на Gelandewagen в конце мая прошлого года. Снимавший запечатлел, как нарушитель на черном внедорожнике едет по разделительной полосе, обгоняя плотный поток машин.