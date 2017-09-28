В машине москвича нашли почти 30 килограммов гашиша

Сотрудники полиции изъяли из автомобиля москвича 29 килограммов гашиша, мужчина задержан. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

«В ходе обследования автомобиля, находившегося в пользовании злоумышленника, оперативники обнаружили и изъяли 34 брикета с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством — гашиш», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, во время обыска в принадлежащем 31-летнему задержанному гаражном боксе на улице Бехтерева оперативники нашли 10 граммов кокаина и еще около четырех граммов гашиша.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре полицейские задержали на северо-западе столицы мужчину, подозреваемого в сбыте марихуаны. При личном досмотре у него изъяли около 20 килограммов наркотического вещества, еще более 26 килограммов правоохранители нашли на участке в Рязанской области, где москвич выращивал и хранил марихуану.