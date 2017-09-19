Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Новой Москве 10-летний мальчик устроил погоню за двумя вооруженными грабителями

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В Новой Москве 10-летний мальчик в одиночку преследовал двоих вооруженных грабителей, которые проникли в квартиру его семьи. В итоге подозреваемых задержали, сообщается на сайте Росгвардии в пятницу, 22 сентября.

Инцидент произошел в поселке Кокошкино. В дежурную часть вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по столице поступила информация, что в квартиру одного из домов на улице Школьная проникли двое неизвестных. Туда был направлен экипаж группы задержания.

Когда патрульные прибыли на место, им рассказали, что вызвать силовиков просил мальчик — он выбежал из подъезда и пустился за грабителями. Очевидцы показали направление, куда побежал ребенок.

В одном из близлежащих дворов сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на двух мужчин, которые, увидев патрульную машину, сели в свой автомобиль и попытались скрыться. Вскоре они были задержаны.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер», — говорится в сообщении Росгвардии. Оружие направлено на экспертизу, подозреваемые доставлены в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее судимые злоумышленники проникли в квартиру, взломав дверной замок. В этот момент проживающий там мальчик вернулся домой из школы. Когда ребенок попытался позвонить в полицию, один из грабителей вырвал у него из рук мобильный и разбил его об пол. Затем оба покинули квартиру.

Читайте также
Самое читаемое
Заоблачная Бьорк
Самые громкие выставки 7-го Московского биеннале современного искусства
Cегодня
«Русская водка — тоже бренд»
Автор памятника Калашникову отвечает на вопросы хейтеров
21 сентября
«Надо посоветовать братве»
Памятник Михаилу Калашникову в центре холивара
20 сентября
«А на постсоветском пространстве все не так»
Почему крестьянское сознание мешает жителям больших российских городов
20 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter