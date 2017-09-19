В Новой Москве 10-летний мальчик устроил погоню за двумя вооруженными грабителями

В Новой Москве 10-летний мальчик в одиночку преследовал двоих вооруженных грабителей, которые проникли в квартиру его семьи. В итоге подозреваемых задержали, сообщается на сайте Росгвардии в пятницу, 22 сентября.

Инцидент произошел в поселке Кокошкино. В дежурную часть вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по столице поступила информация, что в квартиру одного из домов на улице Школьная проникли двое неизвестных. Туда был направлен экипаж группы задержания.

Когда патрульные прибыли на место, им рассказали, что вызвать силовиков просил мальчик — он выбежал из подъезда и пустился за грабителями. Очевидцы показали направление, куда побежал ребенок.

В одном из близлежащих дворов сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на двух мужчин, которые, увидев патрульную машину, сели в свой автомобиль и попытались скрыться. Вскоре они были задержаны.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер», — говорится в сообщении Росгвардии. Оружие направлено на экспертизу, подозреваемые доставлены в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее судимые злоумышленники проникли в квартиру, взломав дверной замок. В этот момент проживающий там мальчик вернулся домой из школы. Когда ребенок попытался позвонить в полицию, один из грабителей вырвал у него из рук мобильный и разбил его об пол. Затем оба покинули квартиру.