В Москве арестовали спасшего трех человек от пьяного хулигана полицейского

В Москве арестовали полицейского, который спас двух прохожих и своего коллегу от пьяного хулигана — в действиях стража порядка усмотрели превышение полномочий. Об этом в среду, 12 октября, сообщает Life.

По версии следствия, 42-летний Владимир Кириченко избивал на улице женщину с собакой, а затем набросился на прохожего, который пытался за них заступиться. На место прибыл полицейский и поспешил на помощь горожанам, но Кириченко напал на него с ножом. В итоге страж правоохранитель получил две раны.

Усмирить хулигана удалось только второму наряду полиции, в том числе Михаилу Сухову — он сумел надеть на хулигана наручники. При просмотре видеозаписи случившегося следователи посчитали, что Сухов напрасно применил к Кириченко физическую силу. Двое коллег стража порядка проходят свидетелями по делу.

Адвокат Александр Железников выразил надежду на оправдательный приговор, так как полицейский не сделал ничего противозаконного. «Прибыв на место преступления, Сухов вышел из экипажа и, оценив обстановку, учитывая информацию о ранении полицейского, продолжаемом сопротивлении удерживаемого лица, принял решение о необходимости применения к нему физической силы», — рассказал адвокат.

Железняков подчеркнул, что Кириченко почти не пострадал — у него нашли только ссадины.