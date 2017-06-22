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В Москве реставраторы уничтожили раритетный Rolls-Royce актрисы Грейс Келли

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Столичные реставраторы практически уничтожили раритетный автомобиль Rolls-Royce, который раньше принадлежал голливудской актрисе Грейс Келли. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Машину, приобретенную в 1960-х годах для актрисы Грейс Келли, в 2000-х годах выкупил в США один из российских коллекционеров. Позднее, в 2013 году, автомобиль приобрел его нынешний владелец, адвокат Василий Бурдюг, который и задумался о реставрации машины и обратился к мастерам в AMR Garage на Никулинской улице.

Изначально за работу реставратор запросил один миллион рублей. В дальнейшем цена и сроки ремонта постоянно росли, пока спустя три года владелец все же не пришел в гараж вместе в полицией. Оказалось, что за годы так называемой «реставрации» автомобиль разобрали до рамы, а большая часть деталей пропала.

«Возбуждено дело по факту мошенничества, но уже год прошел, и реставратора так и не привлекли», — рассказал Бурдюг. Восстановить машину, по его словам, уже практически невозможно.

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