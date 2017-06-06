В Москве школьный охранник умер на работе в ночь перед экзаменом

Охранник умер на рабочем месте в школе на юго-западе Москвы в ночь перед экзаменом по обществознанию у девятиклассников. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента образования.

«Тело охранника было обнаружено утром 8 июня на полу на рабочем месте в здании школы №1065, где был расположен пункт проведения экзамена. Была вызвана скорая помощь и полиция. Врачи констатировали факт смерти в результате инсульта. В настоящее время на месте работают специалисты», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что смерть мужчины не повлияла на проведение тестирования по обществознанию. Проведение экзамена в рамках государственной итоговой аттестации девятиклассников (ГИА) было перенесено в здание школы №1883, которая расположена неподалеку.