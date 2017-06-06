Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Москве школьный охранник умер на работе в ночь перед экзаменом

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Охранник умер на рабочем месте в школе на юго-западе Москвы в ночь перед экзаменом по обществознанию у девятиклассников. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента образования.

«Тело охранника было обнаружено утром 8 июня на полу на рабочем месте в здании школы №1065, где был расположен пункт проведения экзамена. Была вызвана скорая помощь и полиция. Врачи констатировали факт смерти в результате инсульта. В настоящее время на месте работают специалисты», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что смерть мужчины не повлияла на проведение тестирования по обществознанию. Проведение экзамена в рамках государственной итоговой аттестации девятиклассников (ГИА) было перенесено в здание школы №1883, которая расположена неподалеку.

Читайте также
Самое читаемое
Изумрудный деликатес
Что в московских ресторанах делают с уникальным японским чаем маття
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 8 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Реновационный опыт
Как экс-министр Большого Парижа оценивает программу сноса хрущевок
7 июня
В Москве мы — приезжие
Фронтмен Billy’s Band Билли Новик о столице, свободе контента и кризисе идей
7 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter