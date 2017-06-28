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В Москве задержали забившего собутыльницу до смерти пенсионера

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Сотрудники полиции задержали пенсионера, который до смерти забил свою собутыльницу в районе Перово на востоке столицы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины с травмами груди и живота было обнаружено в квартире дома 30, корпус 2 по 2-й Владимирской улице еще 29 марта, однако задержать подозреваемого, мужчину 1956 года рождения, удалось только в четверг, 29 июня.

Как установили полицейские, 29 марта пенсионер вместе с потерпевшей распивали спиртные напитки. После этого между ними возникла ссора, и подозреваемый нанес женщине многочисленные удары, в результате чего она скончалась.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Ранее в июне в Москве задержали женщину, которая в ходе пьяной ссоры зарезала подругу. Убийство произошло в тот день, когда подозреваемая освободилась из тюрьмы, где отбывала наказание за хранение наркотиков.

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